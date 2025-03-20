国際刑事裁判所（ICC、オランダ・ハーグ）の赤根智子所長は19日、欧州連合（EU）の欧州議会の会合に出席した。トランプ米大統領が2月、ICC関係者の制裁を可能にする大統領令に署名したことで、職員の離職や欧州企業との取引停止といった影響が出ていると訴えた。【写真】「殺人」容疑で逮捕のフィリピン前大統領ICCでの公判のゆくえは米国の制裁は、米国内の資産凍結や米国への入国禁止が含まれた。現時点で制裁対象と判明し