2025年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10時30分から放送）「ダメマネ！ ーダメなタレント、マネジメントしますー」。先日発表の川栄李奈、安田顕に続き、吉瀬美智子、千葉雄大の出演が決定！千葉が演じるのは、川栄演じるヒロイン・神田川美和の先輩マネージャー・木村三太。芸能4部のワケアリ＆クセのある売れないタレントたちに日々振り回されている苦労人。「とりあえず、僕の背中を見とけばいいから」と美和には