◇オープン戦西武10−0広島（2025年3月19日ベルーナD）西武の開幕ローテーションの6投手が固まった。先発の与座が4回で6奪三振の無失点。菅井が3番手で3回無失点に抑え、西口監督は「（先発枠6人がそろったと考えて）いいんじゃないですかね」と示した。他の4投手は今井、渡辺、高橋、隅田。先発した与座は緩急と高低で揺さぶり、被安打は初回の2本だけ。「ビックリした」という降雪の中で球場入りし熱投につなげた。