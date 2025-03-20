第９７回選抜高校野球大会第２日の１９日、３年ぶり９度目の出場となる市和歌山（和歌山）は１回戦で横浜（神奈川）と対戦し、２―４で敗れた。４点を追う四回、連打で一、三塁とし相手バッテリーの捕逸で１点を返した。五回にも二死一、二塁から辻丸佑樹選手の適時打で追加点を挙げたが、その後は好機を作れなかった。三回一死満塁のピンチ。救援の丹羽涼介投手は、「絶対抑える」と強気な姿勢でマウンドに向かうと、落ち着い