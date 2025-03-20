昨季26年ぶり日本一達成を記念した「チャンピオンリング」の贈呈式が、DeNAの本拠地で開催された。内野席を無料開放し、全体練習も観覧可能で約2000人のファンが集結。単価10万円以上の純金メッキも使用されたリングを南場智子オーナー、三浦監督、主将の牧、選手会長の大貫が代表して受け取った。三浦監督にとって98年日本一以来、2個目。「ありがたい。リングという形で残るわけですから」と声を弾ませた。