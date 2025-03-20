第９７回選抜高校野球大会第２日の１９日、２年連続４回目の出場となる青森山田（青森）は１回戦で沖縄尚学（沖縄）と対戦し３―６で敗れ、２年連続の初戦突破とはならなかった。五回に一挙５点を奪われるなど苦しい展開が続いたが、七回二死満塁から下山大昂選手と佐藤洸史郎選手の連続適時打で３点を返し、意地を見せた。試合終盤の抑えが専門のエースに、予定より早く登板が巡ってきた。６点をリードされた六回、背番号「１