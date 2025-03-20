◇オープン戦巨人2−5日本ハム（2025年3月19日エスコンF）開幕へ主砲が点火した。巨人・岡本和真内野手（28）が19日、日本ハムとのオープン戦で1日以来の2号ソロを左翼席へ運んだ。第2打席にも左前打を放ち、16日のカブス戦から3試合連続マルチ安打。交流のあったドジャースの“キケ”ことE・ヘルナンデスとの再会を機に状態が一気に上昇した。すさまじい弾丸ライナーが左翼フェンスを越えた。実戦28打席ぶりの本塁打。