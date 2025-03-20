俳優の高良健吾（37）と歌手の田原俊彦（64）の長女でタレントの田原可南子（31）夫妻が19日、連名で第1子が誕生したことを発表した。「新しい命が誕生したことをご報告させていただきます」とし「母子共に健康で、穏やかで安らかな時間を過ごしております。楽しみながら、家族皆で支え合っていきたいと思います」と記した。俊彦にとっては初孫の誕生となった。昨年10月に結婚と田原の第1子妊娠を同時に公表した。翌11月、