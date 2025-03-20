◇WBC世界ミニマム級タイトルマッチ王者メルビン・ジェルサエム《12回戦》同級1位・重岡優大（2025年3月30日愛知県国際展示場）前WBC世界ミニマム級王者の重岡優が19日、都内の所属ジムで王者ジェルサエムとの再戦に向け練習を公開した。昨年3月に2度のダウンを奪われるなど、1―2の判定で敗れた因縁の相手。リベンジ戦へ「1秒も目の離せない熱い試合をして、絶対に勝つ」と再起2戦目へ覚悟をにじませた。王座陥落後は課