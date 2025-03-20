紙芝居のロケット特攻機「桜花」（矢部さん提供）太平洋戦争中、日本海軍が横須賀で開発したロケット特攻機「桜花」。初出撃から２１日で８０年となる。設計者の三木忠直（１９０９〜２００５年）は戦後、戦争加担への反省から技術が軍事転用されない鉄道業界に移り、東海道新幹線の開発に携わった。逗子市在住の親族２人は、時代に翻弄（ほんろう）されながらも技術力で切り開いた三木の人生を紙芝居で描き、子どもたちに伝え始