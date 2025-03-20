【モデルプレス＝2025/03/20】連続テレビ小説「おむすび」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で主演を務める橋本環奈が、渋谷のNHK放送センターを訪れ、「あんぱん」（3月31日スタート）で主演を務める今田美桜とバトンタッチセレモニーを実施。このたび、セレモニーの様子が公開された。【写真】橋本環奈＆今田美桜「朝ドラ」バトンタッチの様子◆橋本環奈、今田美桜へ「朝ドラ」バトンタッチ今回のセレモ二ーは、今田演じる朝