◆ＭＬＢ東京シリーズｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍカブス３―６ドジャース（１９日・東京ドーム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１９日、東京Ｄで行われたカブス戦に「１番・ＤＨ」で出場し、５回、右中間へ今季１号ソロを放った。開幕２戦目でのアーチは自己最速タイで、日本開催の公式戦で本塁打を放った日本人選手は、０４年のヤンキース・松井秀喜以来２人目。母国でファンの期待に応え、チームは６―３で開幕連勝