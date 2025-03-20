◆第９７回センバツ高校野球大会第２日▽１回戦横浜４―２市和歌山（１９日・甲子園）第９７回センバツ高校野球大会第２日の１９日、市和歌山は初戦で優勝候補・横浜（神奈川）に惜敗したが、２年生右腕・丹羽涼介が甲子園鮮烈デビューを飾った。３回途中から登板し、６回２／３を２安打１失点、８奪三振。「意外と自分も通用するんだ」とうなずいた。０―３の３回１死満塁で名前が呼ばれた。打席には同学年の横浜エース右