７日に大阪府内の病院で右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）と鏡視下右肘頭骨棘（こつきょく）切除術を受けたオリックス・吉田輝星投手（２４）が１９日、大阪・舞洲の球団施設でリハビリを開始した。復帰まで１年以上かかるとされる同手術を終え、現在の心境を激白。「１５０キロをバンバン出す」とパワーアップした姿でマウンドに戻ることを宣言した。＊＊＊＊＊＊＊室内練習場に現れた吉田は、