タイ国鉄のマッカサン工場で改造を待つ元JR北海道のキハ183系。どんな姿となるのか楽しみだ（撮影：伊原薫）バンコクの中心部マッカサンには、タイ国鉄で最も大規模な車両修理工場があり、機関車、気動車、客車の整備を手広く行っている。日本からやってきた車両もここで改造工事を実施。その内容は車両によって様々だが、全ての車両に共通して行われるのが「改軌」である。タイで走るための改造「タイ国鉄の軌間（線路幅）は1000m