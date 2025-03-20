静岡県・浜松オートレース場の特別G1「プレミアムカップ」が開催2日目を迎える。初日に続いて、2日目も全レースが予選として行われる。初日10Rで黒川京介（26＝川口）が早くもエンジンを仕上げて圧勝発進を決めた。2日目10Rもパワフルな走りで圧倒的な人気に応える。なお、予選2日間の平均競走得点上位64人が、3日目5〜12R「準々決勝戦」に進出する。▼岩見貴史（12R）最近の浜松は跳ねていたけど、初日は大丈夫だった。▼鈴