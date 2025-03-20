◇第97回選抜高校野球大会第2日1回戦横浜4−2市和歌山（2025年3月19日甲子園）1回戦3試合が行われた。昨秋明治神宮大会王者の横浜（神奈川）は、先発・織田翔希投手（2年）が自己最速を1キロ更新する152キロを計測するなど5回5安打2失点（自責1）の好投。4―2で市和歌山を下し2回戦に進んだ。「松坂大輔2世」であることを、いきなり証明した。初回。織田が先頭に投じた4球目はファウルとなったが、自己最速を1キロ更新