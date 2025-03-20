俳優の川栄李奈が主演を務め、安田顕が共演する日本テレビ系4月期日曜ドラマ『ダメマネ！ −ダメなタレント、マネジメントします−』（毎週日曜後10：30）の追加キャストが20日、発表された。“圧強め”なシゴデキ部長を吉瀬美智子、“先輩風吹かせがち”マネージャーを千葉雄大が演じる。【写真】圧強め！シゴデキ部長を演じる吉瀬美智子今作の舞台は、冷徹ドS部長・犀川真一郎（安田）率いるワケアリ＆クセツヨ芸能人たち