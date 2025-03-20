気象台は、午前4時9分に、なだれ注意報を仙台市西部、白石市、栗原市西部、大崎市西部、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町、大和町西部、色麻町、加美町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】宮城県・仙台市西部、白石市、栗原市西部、大崎市西部、蔵王町、七ヶ宿町などに発表（雪崩注意報）宮城県では、ここしばらく空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、20日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。西