アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が電話会談を行い、ロシアが受け入れたエネルギー施設などへの攻撃の停止について、ウクライナ側も同意しました。ゼレンスキー大統領との電話会談を終えて、トランプ大統領はSNSで「とてもよい電話会談だった」と発信し、18日に行ったロシアのプーチン大統領との電話会談の結果をもとにおよそ1時間にわたって協議を行ったことを明らかにしました。アメリカ側によりますと