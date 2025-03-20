20th Centuryの最新音楽映像作品『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう!〜』が、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」において、初登場1位に。これで同ランキングにおいて自身初の1位獲得となった。【動画】しっとりと歌い上げ大人の魅力あふれる坂本昌行初週売り上げは、DVD:3639枚、BD:1万6688枚と、合計売上2万327枚。本作は、2024年6月から７月にかけて開催