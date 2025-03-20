【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１９日、金融政策を決める連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開き、政策金利を２会合連続で据え置くことを決めた。同時に公表したＦＯＭＣ参加者の経済見通しでは、２０２５年中の利下げ回数を２回と想定し、前回昨年１２月の見通しを維持した。トランプ米政権の高関税政策などが物価や景気に与える影響を慎重に見極めるため、政策金利となるフェデラル・ファンド金利