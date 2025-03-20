トランプ政権中枢のイーロン・マスク氏への批判からテスラへの抗議活動が強まるなか、カナダの自動車ショーが安全上の懸念からテスラの出展を除外することが明らかになりました。18日に撮影されたアメリカ・ラスベガスのテスラ販売店の映像です。一台のテスラ車から突然、火の手が上がり、そばには黒い服を着た人影が見えます。その後、複数の車が黒い煙を出しながら燃え広がり、多くの車に被害が出ました。建物には「抵