「カブス３−６ドジャース」（１９日、東京ドーム）メジャー初登板初先発のドジャースの佐々木朗希投手は、３回を内野安打１本に抑える投球を見せた。だが制球に苦しみ、押し出しを含む５四球を与えた。自滅寸前までいきながら、最後は気迫で切り抜けた。二、三回のピンチについて右腕は「なんとか試合を壊さずに終えられて良かった」と安堵していた。以下、佐々木との一問一答。◇◇−投球の評価。「スプリングト