「カブス３−６ドジャース」（１９日、東京ドーム）左肋骨の違和感により第１戦を急きょ欠場したドジャース・フリーマンは、２戦連続スタメン落ちとなった。ロバーツ監督は「昨日よりも非常に回復してます」と状態を説明。それでも前日にトレーナー陣と協議したとし「シーズンも長いし、まだ序盤。本国開幕、フリーウェイ・シリーズには間に合うんじゃないかという見込みです」と無理をさせない方針であることを明かした。