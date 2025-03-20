「カブス３−６ドジャース」（１９日、東京ドーム）大粒の汗を流しながら、懸命に投げた。メジャー初登板初先発。ドジャース・佐々木朗希は、３回を内野安打１本に抑える投球。だが制球に苦しみ、押し出しを含む５四球を与えた。自滅寸前までいきながら、最後は気迫で切り抜けた。「反省点もあったんですけど、何とか自分らしく投げることができて良かったなと思います」。３点リードの三回だった。１死一塁から３連続四球