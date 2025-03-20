「カブス３−６ドジャース」（１９日、東京ドーム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）がカブス戦に「１番・指名打者」で出場し、五回に右中間へ今季１号ソロ本塁打を放った。日本での大リーグ公式戦で本塁打を放った日本選手は、２００４年ヤンキースの松井秀喜以来のこと。鮮やかな凱旋アーチで、日本中の期待に応えた。谷佳知氏は「打者にとって究極レベルの技術が詰まっていた」と絶賛した。◇◇大谷が放った本塁