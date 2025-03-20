Ê¡²¬ÃÏºÛÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤Î³¤±¿²ñ¼Ò¡ÖÊ¡±Ê³¤±¿¡×¤ÎÃËÀ­½¾¶È°÷¡áÅö»þ¡Ê30¡Ë¡á¤¬2019Ç¯¤Ë¼«»¦¤·¤¿¤Î¤Ï²á½Å¤Ê¶ÈÌ³¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤¬²ñ¼ÒÂ¦¤ËÌó6800Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ï19Æü¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀº¿À¾ã³²¤òÈ¯ÉÂ¤·¼«»¦¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤ÈÇ§¤á¡¢²ñ¼Ò¤È¾å»Ê¤Ë·×Ìó6600Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£ÎÓ»Ë¹âºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢¾å»Ê¤«¤é¤Î¡Ö¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤ÎÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»