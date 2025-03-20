トルコのイスタンブールの市長が汚職やテロ組織に関与したとして拘束されました。市長は、エルドアン大統領と長年にわたり政治的に対立していて、次の大統領選の野党候補として有力視されていました。トルコの最大都市イスタンブールのイマモール市長が19日、汚職やテロ組織に関与した疑いでトルコ警察に拘束されました。イマモール氏は長年にわたってエルドアン大統領と政治的に対立していて、次の大統領選の野党候補として有力視