Julia Payne[ブリュッセル １９日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）欧州委員会のセジュルネ副委員長（産業戦略担当）は１９日、鉄鋼の貿易制限措置を厳格化し、現行のセーフガードの対象となる輸入割当量を４月から減らすことで、流入量を１５％程度抑える方針だと明らかにした。欧州委は同日、新たな欧州鉄鋼・金属行動計画の一環として、一連の貿易関連措置を提案。トランプ米政権が鉄鋼、アルミニウムに２５％の関税措置を発動