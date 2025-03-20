米グーグルは、スマートフォンの新機種「Pixel 9a」を発表した。米国での価格は128GB版で499ドル（約7.5万円）、256GB版で599ドル（約9万円）。日本のGoogleストア（オンライン）でも「発売予定」とだけ案内されている。 「Pixel 9a」は、Pixelシリーズの廉価版に位置づけられるAシリーズの最新モデル。上位モデルのPixel 9と同じチップセット「Tensor G4」を搭載する。メモリーは8GBで、