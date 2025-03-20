19日夜、愛知県江南市の寿司店で火事があり店舗兼住宅が全焼しました。 【写真を見る】天ぷら油から出た火が燃え広がり寿司店が全焼客２人含む５人は避難して無事愛知県江南市 火事があったのは江南市古知野町本郷の寿司店で、警察によりますと19日午後9時40分頃、調理中の天ぷら油から出た火がダクトを伝って建物に燃え広がっている、と従業員から119番通報がありました。 火は2時間余りでほぼ消し止められましたが、木造3