交際相手の4歳の娘に暴行を加え、死亡させた罪などに問われた男性に対し、奈良地裁は「無罪」を言い渡しました。建設作業員の山下翔也さんは2023年、奈良県橿原市に住む交際相手の娘の田川星華ちゃんの腹部を圧迫するなどの暴行を加え、死亡させた罪のほか、その1か月前にも星華ちゃんに暴行し、ケガをさせた罪に問われていました。山下さんは「暴行は、していません」などと一貫して無罪を主張。19日の判決で、奈良地裁は「当時2