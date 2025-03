今年の音楽シーンを彩ったミュージックビデオを表彰するアワード「MTV VMAJ」が19日、神奈川・Kアリーナで行われ、ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が「Video of the Year」(最優秀ビデオ賞)を受賞した。Mrs. GREEN APPLE撮影:田中聖太郎今回で23回目の開催となるミュージックビデオの祭典「MTV VMAJ」。Mrs. GREEN APPLEは、「ライラック」で「Best Group Video -Japan-」「Best Art Direction Video」「Best C