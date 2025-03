MLB 東京シリーズ by Guggenheim米大リーグは19日、「MLB 東京シリーズ by Guggenheim」の第1戦で、全てのプラットフォームを通じた平均視聴者数がMLBの試合において日本で史上最多となる2500万人だったと発表した。MLBの広報専門Xは「MLB 東京シリーズ by Guggenheimの第1戦は、全てのプラットフォームを通じて平均視聴者数2500万人を獲得。MLBの試合において日本で史上最多となった」と説明。それまでの記録は昨年、韓国ソウ