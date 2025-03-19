4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦flumpool¤¬18Æü¡¢¥²¡¼¥à¤Î¿·ºîÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£»³Â¼Î´ÂÀ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤Î¼çÂê²Î¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤­¤¿¤È¤­¤Î¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£flumpool¤Î4¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥æ¥ß¥¢¤Î¥¢¥È¥ê¥¨ ¡ÁÄÉ²±¤ÎÏ£¶â½Ñ»Î¤È¸¸ÁÏ¤ÎÃÏ¡Á¡Ù¡Ê15ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë´°À®È¯É½²ñ¡£ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤òflumpool¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¼çÂê²Î¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤­¤¿¤È¤­¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢»³Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´î¤Ó¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤é¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¡¢ÀÄ½Õ»þ