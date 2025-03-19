ÆüËÜÂåÉ½¤Ï19Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª Âè7Àá¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¡¢²ñ¾ì¤Îºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¸ø¼°Îý½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªCÁÈ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç5¾¡1Ê¬¤±ÌµÇÔ¡¦22ÆÀÅÀ2¼ºÅÀ¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¼¡Àï¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢8Âç²ñÏ¢Â³8²óÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£11·î¤Î³èÆ°¤Ç