実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が19日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、政治系切り抜き動画について持論を展開した。政党の記者会見や、国会中継などを再編集した動画が昨今大きな注目を集めている。番組ではチャンネル運営者が出演し「最高月収300万円」を記録したと報告していた。また、その一方で「再生数さえ稼げればいいとなると、ウソも拡散されるのでは?」「収益目的の動画が