【モデルプレス=2025/03/19】Mrs. GREEN APPLEが3月19日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ Pre-Show」の授賞式に出席。「Video of the Year」を受賞した。【写真】ミセス、奇抜衣装で雰囲気ガラリ◆Mrs. GREEN APPLE、2度目の「Video of the Year」受賞Mrs.GREEN APPLEは、年間で最も優れたミュージックビデオに与えられる賞「Video of the Year」を受賞。発