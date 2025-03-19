米１０年債利回りは４．２８３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:48）（%） 米2年債 4.061（+0.021） 米10年債4.283（0.000） 米30年債4.579（-0.007） ドイツ2.792（-0.018） 英国4.629（-0.014） カナダ3.012（-0.011） 豪州4.419（+0.020） 日本1.508（+0.006） ※米債以外は10年物