4人組グループ・aespa（エスパ）が19日、神奈川・Kアリーナで開催された『MTV VMAJ』に登場。ライブパフォーマンスを披露した。【写真】まぶしい…！ブラックドレスで登場したaespa同グループは「Artist of the Year」「Best Dance Video」「Best K-POP Video」「Artist of the Year」をはじめ、計4冠を受賞。トロフィーを受け取ると、ジゼルは「私たちの音楽がこんなにたくさんの人たちに届いたと考えるとうれしいですし、応
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