このお話は、ますまゆ ⭐︎育児・エピソード漫画(@masumayu3)さんの友人の体験に基づくものです。週末、隣野さんの家に話し合いに行った主人公夫婦。家に入るなり弁護士の方を紹介され、さらに示談書まで提示されることに。『お宅のお子さんが車を傷つけました』第4話をごらんください。 ©masumayu3 ©masumayu3 ©masumayu3 ©masumayu3 ©mas