【モデルプレス＝2025/03/19】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）が3月19日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ Pre-Show」の授賞式に出席した。【写真】aespa、美スタイル際立つドレス姿◆aespa、4冠に喜び「Artist of the Year（最優秀アーティスト賞）」のほか、「Whiplash」で「Best Group Video -International-（最優秀グループビデオ賞）」、「Super