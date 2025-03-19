【モデルプレス＝2025/03/19】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が3月19日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ Pre-Show」の授賞式に出席した。【写真】IINI、迫力パフォーマンス◆INI「Best Choreography」受賞7thシングル「THE VIEW」のリード曲「WMDA（Where My Drums At）」で「Best Choreography」を受賞したINI。デビュー曲「Rocketeer」で