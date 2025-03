Bray meがNEW 全国流通盤EP『START』&ライブ会場限定盤『READY』より、リード曲 「ARE YOU READY」のMVを公開した。◆「ARE YOU READY」MV1年3ヶ月ぶりのCDリリースとなる本作は、流通盤とライブ会場限定盤で仕様の異なるEP。両タイトルのリード曲となる「ARE YOU READY」は “こんなBray me待ってました!” と言わんばかりの激疾走系ロックチューンに仕上がっている。荒々しいバンドサウンドを背中に受けながら、こたに(Vo)の