Netflixから1100万ドル(約16億4000万円)もの資金を受け取ったにもかかわらず、番組を作成せず個人的な出費に充てたとして、ニューヨーク南部地区連邦裁判所と連邦捜査局(FBI)が2025年3月18日に、映画・テレビの脚本家兼監督であるカール・リンシュ氏を起訴しました。Southern District of New York | Los Angeles Director And Writer Charged With $11 Million Fraud In Connection With Streaming Science Fiction Television Sh