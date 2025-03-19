タッキーが、結局「一宮さんにご祝儀を払った」と聞いた永吉さん。タッキーは「手切れ金」といいますが、複雑な気持ちになりました。一年後、永吉さんは一宮さんのその後を他の同期から聞き…。同期が結婚した際に起きた、ご祝儀トラブルの体験談。まえだ永吉（©︎eikiccy）さんの描く、『ご祝儀を催促しに来た同期』第14話をごらんください。 ©︎eikiccy ©︎eikiccy