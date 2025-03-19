¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¡Ê2025Ç¯3·î19ÆüÅìµþD¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬19Æü¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«ËëÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢3²ó¡¢56µå¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²ó¡£ÀèÆ¬¤Î¥Ï¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤È¤Ê¤ëº´¡¹ÌÚ¤Îµ­Ç°¤¹¤Ù¤­¥á¥¸¥ã¡¼Âè°ìÅê¡£¿¿¤óÃæÄã¤á¤Ø99.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.1¥­¥í¡ËÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤­¤¬µ¯¤­¤¿¡£¤³¤Î1µå¤Ïµ­Ç°