第一三共ヘルスケアは、働く女性のがん患者さんを対象とした「肌ケアセミナー」を2月2日に東京・日本橋で開催し、30名近くのがんの罹患者や経験者たちが参加した。女性のがん罹患者数は特に現役世代である30・40代において男性よりも多く、仕事と治療の両立が課題となっている。そうした中、がん治療によって皮膚障害が生じるなど、肌の悩みを抱える人は少なくない。同セミナーでは、がん治療中に起こりやすい皮膚症状や、肌のマッ