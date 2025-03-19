お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が、20日放送のテレ東の音楽バラエティー番組『有吉ミュージックフェス』（後6：25）に出演し、「サルバドルサーガ」を歌唱する。【番組カット】チャイナ風衣装で登場した水曜日のカンパネラ2年連続『紅白歌合戦』総合司会を務めた有吉弘行がMCの音楽バラエティー番組の第3弾。MCの有吉に加え、進行役・霜降り明星の粗品、アシスタントMC・井桁弘恵、ゲストの井森美幸がアーティストゲストと共